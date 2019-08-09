Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte haftanın programı ve hakemler;
Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu
Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler
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