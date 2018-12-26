Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper Lig'de ilk yarının VAR istatistikleri açıklandı

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 153 maçta 881 pozisyon VAR tarafından incelendi. İncelemeler sonucunda verilen 70 karar düzeltildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin Video Yardımcısı Hakem (VAR) istatistikleri açıklandı.
 
Buna göre; Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 153 maçta toplam 881 pozisyon VAR tarafından incelenirken; 31 gol, 27 penaltı, 12 kırmızı kart olmak üzere 47'si saha incelemesi sonucunda toplam 70 kritik karar düzeltildi. Böylece ortalama 2.19 maçta bir karar değiştirilirken ortalama 3.26 maçta bir de saha kenarı monitör incelemesiyle karar düzeltilmiş oldu. VAR sisteminin devreye girmesiyle birlikte geçen sezonun ilk yarısına göre kırmızı kart sayısında %8.7, sarı kart sayısında %5.9 ve faul sayısında %6.1 azalma gerçekleşirken topun oyunda kalma süresi maç başına 15 saniye artarak ortalama 54 dakika 52 saniyeye yükseldi. Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 1 dakika 33 saniye olarak gerçekleşirken, saha kenarı monitör incelemesinin yapıldığı pozisyonlarda bu süre ortalama 34 saniye daha arttı. İlk 17 haftada oynanan 153 müsabakada VAR sistemi, maçların %99.79'luk bölümünde devrede kaldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akılalmaz hırsızlık... Öyle bir şey çaldılar ki

Akılalmaz hırsızlık... Öyle bir şey çaldılar ki

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarı, yeni yılda yükselecek

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA