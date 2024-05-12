Süper Lig'de kader gecesi! Şampiyon belli olabilir

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik haftası geldi çattı... Tüm maçların bu akşam aynı saatte başlayacağı kader maçları sonucunda şampiyon belli olabilir, küme düşenler netleşebilir.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

FENERBAHÇE MUCİZE PEŞİNDE

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe şampiyonluk için kalan maçlarını kazanıp, kalan 9 puanlık dilimde Galatasaray'ın en az 6 puan kaybetmesini bekleyecek.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞINDA 3 KRİTİK MAÇ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından bu sezon çok erken kopan Trabzonspor ve Beşiktaş, Başakşehir ile birlikte üçünlük için mücadele ediyor.

58 puanlı Trabzonspor, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. 55 puanlı Başakşehir, Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. 54 puandaki Beşiktaş ile Alanyaspor'a misafir olacak.