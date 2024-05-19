Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 400. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 399 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 497 (1 gol hükmen kazanılan TFF Süper Kupa maçında) golle karşılık verdi.

LİGDE 134. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

DEV DERBİYE İTALTYAN VAR HAKEMİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR merkezinde görev yapacak yabancı hakem belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmada VAR merkezinde oturacak hakemin İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı İtalyan hakem Fabio Maresca'nın görev yapacağı açıklandı.