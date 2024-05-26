Süper Lig'de kritik gece! İşte küme düşme hattındaki tüm ihtimaller

Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım bugün belli olacak. Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor Süper Lig'de kalmak için mücadele verecek. İşte Fanatik'in haberine göre; tüm ihtimalleriyle ligde kalma olasılıkları:

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Hatayspor'un ligde kalması için kazanması şart. Beraberlik ya da yenilgide lige veda eden 4. takım olur.

Hatayspor kazanır, Ankaragücü yenilirse Hatayspor ligde kalmayı garantiler ya da rakibi berabere kalırsa 41 puanda eşitlenirler ve ikili averajda Başkent ekibi düşer.

Gaziantep ve Konyaspor'dan birinin yenildiği ve Ankaragücü'nün kazandığı senaryoda; her iki takımla da ikili averajları eşit olan Hatayspor; genel averajda Gaziantep ve Konyaspor'u geride bırakarak ligde kalır.

Her türlü 3'lü ve 4'lü averajlarda Süper Lig'e devam eder.

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Ligde kalması için 1 puan yeterli.

Yenilmesi halinde; Hatayspor ve Ankaragücü'ünden birinin puan kaybı bile Konyaspor'u ligde tutar.

Olası 3'lü ya da 4'lü averajlarda Konyaspor her ihtimalde lige devam eder.

Hatayspor'la 41 puanda eşitlenirse genel averajla lige veda eder.

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Ligde kalması için 1 puan yeterli.

Yenildiği takdirde; Hatayspor ve Ankaragücü'ünden birinin puan kaybı Gaziantep için ligde kalmak demek.

Hatayspor'la 41 puanda eşitlendiği senaryoda lige genel averajla veda eder.

Rakipleriyle 3'lü ya da 4'lü averaja kaldığı tüm ihtimaller Gaziantep FK'yı TFF 1. Lig'e gönderir.

İşte küme düşme hattındaki tüm ihtimaller: Üçlü, dörtlü averajlar hangi takıma yarar? - 5. Foto

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Ankaragücü kazanırsa 43 puanla ligde kalmayı garantiler.

Yenilir ya da berabere kalırsa; Hatayspor'un puan kaybını bekleyecek.

Hatayspor'la 41 puanda eşitlenirse; ikili averajla lige veda edecek.

Olası 3'lü ya da 4'lü averajlarda; veda ettiği tek senaryo Hatayspor ve Konyaspor'la puanları eşitlenirse gerçekleşir, diğer ihtimallerde ligde kalır.