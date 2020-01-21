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Spor

Süper Lig'de kritik haftalar başlıyor

Ligde gelecek 5 haftada zirve mücadelesi veren 7 takım birbiriyle oynayacak ve ligin gidişatı bu maçlar sonunda belirginleşecek - Lider Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe, 5 haftalık süreçte 3 müsabakayı iç sahada, 2 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak

AA21.01.2020  13:35 - Güncelleme: 21.01.2020  13:35

 İkinci yarısı başlayan Süper Lig'de zirve yarışında yer alan takımların birbiriyle mücadele ederek puan durumunun yeniden şekilleneceği haftalar başlıyor.

Ligde 5 haftalık süreçte lider Demir Grup Sivasspor (40) ile ilk 7 sırada yer alan Medipol Başakşehir (36), Trabzonspor (35), Fenerbahçe (34), Aytemiz Alanyaspor (32), Galatasaray (30) ve Beşiktaş'ın (30) birbiriyle oynayacağı maçlar, ligin kalan haftaları için belirleyici olacak.

Demir Grup Sivasspor ile arasında 6 puan fark olan Fenerbahçe, 19. haftadaki kritik mücadelede lig ikincisi Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bir sonraki haftanın en önemli maçı ise zirve yarışına yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile devam eden Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Zirve yarışını şekillendirecek haftalardan biri de 21. hafta olacak. Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, söz konusu haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 22 ve 23. hafta maçları da şampiyonluk yarışında heyecanı son derece yükseltecek.

22'nci haftada Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaşırken, Beşiktaş da Medipol Başakşehir deplasmanında zirve iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

Ligin 23. haftasında ise zirve yarışında yer alan 7 takımın 6'sı, birbiriyle karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken, Beşiktaş, Trabzonspor'u, Fenerbahçe de Galatasaray'ı ağırlayacak.

Söz konusu 5 haftalık periyotta Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'nin fikstür avantajı dikkati çekiyor.

İki takım da 5 haftalık dönemde iç sahada 3, deplasmanda 2 maça çıkacak. Diğer takımlar ise iç sahada 2 maç oynayacak.

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