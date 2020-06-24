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Spor

Süper Lig'de kümede kalmanın yolu Gaziantep'ten geçiyor!

Süper Lig'in 28. haftasında zorlu Galatasaray deplasmanından bir puan çıkaran Gaziantep FK, son 6 haftada düşme potasında yer alan takımlarla karşılaşacak.

IHA24 Haziran 2020 Çarşamba 10:35 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:35
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Galatasaray maçının ikinci yarısında oynadığı futbol ve yaptığı geri dönüşle dikkat çeken, zorlu deplasmandan bir puan çıkaran Gaziantep FK, ligin kalan haftalarında düşme potasının belirleyici takımı olacak. Ligde şuana kadar oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan, rakip kalelere 40 gol gönderip, kendi kalesinde 45 gol gören ve rakiplerine göre daha rahat bir konumda bulunan Gaziantep FK, ligin kalan 6 haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.

Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri olan Gaziantep ekibi, kalan haftalarda sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor (D) ile karşılaşacak.

Düşme potasını yakından ilgilendiren bu maçlarda en az iki galibiyet alıp tamamen rahatlamak isteyen kırmızı-siyahlılar, bu maçlara sıkı şekilde hazırlanmaya devam ediyor.

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