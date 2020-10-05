Süper Lig'de liderlik Alanyaspor'un

IHA 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:30

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu dördüncü hafta müsabakaları sona erdi Bu hafta oynanan maçların ardından Alanyaspor ile Fenerbahçe yoluna mağlubiyet almadan devam etti. Son şampiyon Medipol Başakşehir ligin dördüncü haftasında da galibiyet alamadı. Dört haftası geride kalan ligde Başakşehir, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Denizlispor ve MKE Ankaragücü’nün galibiyeti bulunmuyor.

ALANYASPOR’DAN SEZONUN FARKLI GALİBİYETİ

Haftanın en gollü maçı Alanya’da oynandı. Alanyaspor evinde karşılaştığı ligin yeni ekibi Hatayaspor’u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftanın en dikkat çekici sonucuna ulaştı. Turuncu-yeşilliler aynı zaman bu sezonun en farklı galibiyetini aldı. Hatay da sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

HAFTANIN OYUNCUSU DAVİDSON

Alanyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Davidson alınan farklı galibiyetle büyük rol oynadı. Davidson Hatay fileleri 3 kez havalandırarak bu haftanın en çok gol atan futbolcusu oldu. 29 yaşındaki futbolcu 1 de asist yaptı. Davidson ayrıca gol krallığında da 4 golle zirveye yerleşti.

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta da Fatih Karagümrük mücadelesinde iki gol kaydetti.

BU HAFTA TOPLAM 15 GOL ATILDI

Ligin ilk üç haftasına göre dördüncü haftada daha az gol sesi çıktı. İlk hafta 30, ikinci hafta 17 ve üçüncü hafta ise 23 gol sesi çıkmıştı. Bu hafta oynanan mücadelelerde ise toplam 15 gol atıldı. 15 golün 6’sı bir maçta kaydedildi. 3 karşılaşmada ise gol olmadı.

Bu hafta 4 karşılaşma berabere sona erdi. Geride kalan maçların ise 4’ünü ev sahibi, 2’sini de deplasmanda ekibi kazandı.

LEMOS VE FLAVİO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu hafta hakemler iki kırmızı kart çıkardı. Trabzonspor’un deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçında Flavio ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 24 yaşındaki futbolcu geride kalan 4 haftada ikinci kez kırmızı kartı ile oyun dışı kalmış oldu. Ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçında da kırmızı görmüştü. Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta da sarı-lacivertlilerin defans oyuncusu Lemos çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ YENİLDİ

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Beşiktaş’ta ise kötü gidişat devam etti. Siyah-beyazlılar sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 1-0 skorla mağlup oldu.

Süper Lig’in 4. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü: 0 - Kayserispor: 1

Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1

Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 0

BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Başakşehir FK: 0 - Göztepe: 0

Fenerbahçe: 2 - Fatih Karagümrük: 1

Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0

Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1

Alanyaspor: 6 - Hatayspor: 0

Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0