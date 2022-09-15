İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2022 Perşembe / 19 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2665
  • EURO
    18,2766
  • ALTIN
    991.645
  • BIST100
    3427.38
Spor

Süper Lig'de mesai başlıyor

Spor Toto Süper Lig 7.hafta mesaisi yarın oynanacak iki maçla başlayacak

AA15 Eylül 2022 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Haftanın açılışında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u Nef Stadı'nda konuk edecek. Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İki müsabakanın da başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Süper Lig'de 7. haftanın ardından milli maç arası verilecek.

Ligde haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.