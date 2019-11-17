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Süper Lig'de milli takımlara en çok futbolcu yollayan Fenerbahçe

Süper Lig kulüplerinin kadrosunda bulunan 65 oyuncu, milli takım formalarını giymek için ülkelerinin kamplarında yer alıyor.

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Milli maç arasından dolayı lige verilen arada, Süper Lig kulüpleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa kıtasında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ederken, Afrika'da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri heyecanı yaşanıyor. Asya kıtasında ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, tam 65 futbolcuyu A Milli Takım seviyesinde milli takımlarına gönderdi.
 
MİLLİ TAKIMLARA EN AZ OYUNCU GÖNDEREN KULÜP DENİZLİSPOR
 
Milli maç arasından dolayı 18 Süper Lig kulübü 12'nci hafta karşılaşmalarına milli oyuncularından yoksun hazırlanırken, Yukatel Denizlispor sadece bir oyuncusunu milli takımlara göndererek bu aradan en az etkilenen ekip oldu. Ege ekibinde, A Milli Takım seviyesinde sadece Hadi Sacko, Gine Milli Takımı kadrosunda kendisine yer buldu.
 
DÖRT BÜYÜKLERDEN EN ÇOK FENERBAHÇE
 
Süper Lig'in dört büyük takımı ele alındığında milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip olarak Fenerbahçe dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, 9 oyuncusunu milli takım kamplarına yollarken, Galatasaray 7, Beşiktaş 5, Trabzonspor ise 3 oyuncu ile listeyi tamamladı. Fenerbahçe, Emre, Deniz, Altay, Ozan ve Hasan Ali'yi Türkiye, Gary Rodrigues'i Yeşil Burun Adaları, Zanka'yı Danimarka, Zajc'ı Slovenya ve Isla'yı da Şili Milli Takımı'na yolladı.
 
ANADOLU'DA ÜÇ TAKIM ÖNE ÇIKIYOR
 
Anadolu ekiplerine göz atıldığında ise Çaykur Rizespor, Göztepe ve Antalyaspor milli takımlara gönderdikleri 4'er oyuncu ile ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor'da Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah; Göztepe'de Beto, Gassama, Celso Borges ve Sanneh; Antalyaspor'da ise Sangare, Celustka, Dala ve Fredy milli takımda yer alıyor.
 
AFRİKA'YA 25 OYUNCU
 
Kıtasal olarak ele alındığında ise Süper Lig kulüpleri, en çok Avrupa kıtasına oyuncu göndermiş durumda. Bu kıtaya 33 futbolcu giderken, Afrika Kupası Elemeleri için ise bu kıtaya tam 25 oyuncu göndermiş durumda. Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği Afrika'ya 3'er futbolcu gönderirken bu alanda ilk sırada yer alan ekipler olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, Asya kıtasına giden tek oyuncu olarak dikkat çekerken, Beşiktaş'tan Boyd, Ankaragücü'nden Orgill, Galatasaray'dan Muslera, Göztepe'den Borges, Fenerbahçe'den Isla, Çaykur Rizespor'dan Samudio, Amerika kıtasına giden futbolcular olarak göze çarpıyor.
 
Süper Lig kulüplerinden A Milli takımlara giden oyuncular şu şekilde:
 
Aytemiz Alanyaspor: Efecan, Bakasetas, N'Sakala
 
Ankaragücü: Orgill, Moke
 
Gençlerbirliği: Sessegnon, Sadio Diallo, Abdoulaye Diallo
 
Göztepe: Beto, Gassama, Celso Borges, Sanneh
 
Gaziantep FK: Twumasi, Diarra, Tosca
 
Fenerbahçe: Emre, Hasan Ali, Ozan, Deniz, Altay, Zajc, Isla, Zanka, Rodrigues
 
Galatasaray: Ömer, Muslera, Babel, Luyindama, Nagatomo, Feghouli, Lemina
 
Beşiktaş: Burak, Abdoulay Diaby, Ljajic, Elneny, Boyd
 
Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Sörloth, Hosseini
 
Medipol Başakşehir: İrfan Can, Mahmut, Mert, Berkay, Visca, Ponck
 
Çaykur Rizespor: Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah
 
Demir Grup Sivasspor: Appindangoye, Emre Kılınç
 
İstikbal Mobilya Kayserispor: Abdennour, Lung
 
İttifak Holding Konyaspor: Daci, Shengelia
 
Kasımpaşa: Hajradinovic, Popov
 
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe
 
Antalyaspor: Celustka, Sangare, Dala, Fredy
 
Yukatel Denizlispor: Hadi Sacko

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