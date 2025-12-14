Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ile yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan siyah-beyazlı takım, kazanarak üst sıralardan uzaklaşmamayı hedefliyor.

RAFA VE 4 İSİM YOK!

Beşiktaş, zorlu maç öncesi Rafa Silva hakkında kararını verdi. Siyah-beyazlıların zorlu deplasman için açıkladığı kamp kadrosunda yıldız futbolcuya yer verilmedi.

Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta başlayan Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosuna da dahil edilmemişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın açıkladı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu yer almazken, Svensson da kafileye dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

Son 3 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi de İzmir'de 2-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 4 maça taşımanın mücadelesini verecek.

5 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından cuma günü takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Rashica, Cerny, Orkun, El Bilal Toure, Abraham.