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Spor

Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon kısa süre sonra belli olacak

2023-2024 Trendyol Süper Lig'de sezonun şampiyonu bu akşam belli olacak. Şampiyonluk için Galatasaray'a 1 puan yeterken Fenerbahçe'ninse 3 puanı alması ve Galatasaray'ın mağlup olması gerekiyor. İşte detaylar...

26 Mayıs 2024 Pazar 17:07 - Güncelleme:
Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon kısa süre sonra belli olacak
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Kimi zaman gergin ve olaylı geçen, çoğu haftası hakem tartışmalarına sahne olan Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun sonuna nihayet gelindi... Sportif açıdan da büyük heyecanın yaşandığı, birçok unutulmaz maçın oynandığı sezon, geride kalan 37 haftadaki müthiş mücadeleye yakışır şekilde şampiyonluk ve küme düşme düğümlerini çözecek bir finalle noktalanacak. Elbette en çok merak edilen, şampiyonun kim olacağı. Şimdiden kulüp puan rekorlarını kıran iki ezeli rakip, Galatasaray ile Fenerbahçe'den biri bu üstün performansını şampiyonlukla taçlandıracak.

GALATASARAY BÜYÜK AVANTAJA SAHİP

Güne 3 puan farkla lider giren Galatasaray yarışta önemli bir avantaja sahip... Sarı kırmızılı ekip her ne kadar geçen hafta sahasında ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe'ye yenilmiş olsa da üç puan önde. Bu nedenle Tümosan Konyaspor deplasmanında alınacak 1 puan dahi Aslan'a 24. şampiyonluğu için yeterli olacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor'a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak. Öte yandan Fenerbahçe'ye ise 20. şampiyonluk için galibiyetten fazlası gerekiyor.

FENERBAHÇE'YE GALİBİYET YETMİYOR

Sahasında, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen lig sonuncusu İstanbulspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için hem bu maçta galip gelmesi hem de Galatasaray'ın deplasmanda, küme düşme korkusu yaşayan Konyaspor'a yenilmesi gerek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda puanlar eşitlenecek ve ikili averajla (1-0, 0-0) Fenerbahçe ligi zirvede bitirecek. Her iki mücadele de 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

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