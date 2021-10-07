Star.com.tr 7 Ekim 2021 Perşembe 07:12 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 07:12

Süper Lig'in şampiyon hocalarından Okan Buruk için İzmir temsilcisi Göztepe takımın başına getirmek için girişimde bulundu. Teknik direktör Nestor El Maestro ile ligde oynanan 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Göztepe'de taraftar öfkeli. 5 puanla 18. sırada bulunan İzmir temsilcisi teknik direktör arayışlarına giderken 1 senedir takım çalıştırmayan Okan Buruk'un kapısını çaldı.

GÖZTEPE'DE OKAN BURUK SESLERİ



Süper Lig'de Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk geçtiğimiz sezonun ortasında takımından ayrılmıştı. Başakşehir'den sonra henüz kulüp çalıştırmayan Okan Buruk için eski çalıştırdığı Göztepe devreye girdi. İzmir temsilcisinin genç teknik adama teklifte bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği, Göztepe'nin Okan Buruk'u ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK



Okan Buruk 2013 sezonunda teknik direktörlüğe Türkiye u-19 takımında başladı. Sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Göztepe'yi çalıştıran genç teknik direktör Akhisarspor'da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Çaykur Rizespor'un başına geçen Okan Buruk daha sonrasında ise Medipol Başakşehir'in başına geçti ve 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.