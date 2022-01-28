Süper Lig'de Okan Buruk sürprizi! ''Tek çare...''

star.com.tr 28 Ocak 2022 Cuma 21:40 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 21:40

Fatih Terim'in ayrılığının ardından Domenec Torrent ile de kötü gidişi durduramayan Galatasaray'da Okan Buruk ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Okan Buruk için birçok paylaşımda bulundu. Buruk, daha önceden Sivasspor, Çaykur Rizespor, Göztepe gibi takımlarda görev almış Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK SESLERİ!

Süper Lig'de son 12 maçta sadece 1 kez kazanabilen ve yeni teknik direktör Domenec Torrent döneminde henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray'da yeni hoca sesleri yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterirken takımın başına Okan Buruk'un getirilmesi için binlerce paylaşımda bulundu.

OKAN BURUK'UN TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Okan Buruk, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de teknik direktörlük yaptı.

Okan Buruk, 2017-2018'de Akhisar Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırırken. 2019-2020 sezonunda görev aldığı Başakşehir'de Süper Lig şampiyonluğu kazanma başarısını göstermişti.

Taraftarların Okan Buruk paylaşımları: