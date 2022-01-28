Süper Lig'de Okan Buruk sürprizi! ''Tek çare...''

Fatih Terim'in ayrılığının ardından Domenec Torrent ile de kötü gidişi durduramayan Galatasaray'da Okan Buruk ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Okan Buruk için birçok paylaşımda bulundu. Buruk, daha önceden Sivasspor, Çaykur Rizespor, Göztepe gibi takımlarda görev almış Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştı.
Süper Lig'de son 12 maçta sadece 1 kez kazanabilen ve yeni teknik direktör Domenec Torrent döneminde henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray'da yeni hoca sesleri yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterirken takımın başına Okan Buruk'un getirilmesi için binlerce paylaşımda bulundu.
Okan Buruk, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de teknik direktörlük yaptı.
Okan Buruk, 2017-2018'de Akhisar Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırırken. 2019-2020 sezonunda görev aldığı Başakşehir'de Süper Lig şampiyonluğu kazanma başarısını göstermişti.