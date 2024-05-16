İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2047
  • EURO
    35,1352
  • ALTIN
    2472.4
  • BIST100
    10158.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de olay transfer! Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip
Spor

Süper Lig'de olay transfer! Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kulüplerde çalışmalar hızlandı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu ezeli rakip Beşiktaş gündemine aldı. İşte detaylar...

16 Mayıs 2024 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Süper Lig'de olay transfer! Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip
ABONE OL

Süper Lig'de sezonun sonu yaklaşırken, iki dev kulüp arasında büyük bir transferin gerçekleşme ihtimali doğdu.

BEŞİKTAŞ, KEREM'İ İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş, Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

KEREM DÜŞÜNEBİLİR

İddiaya göre milli oyuncunun, yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

2020/21 yaz transfer döneminde 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbolla büyük tebrikler toplamıştı. Takımının geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli oyuncu; 9 gol ve 12 asistlik katkıda bulunmuştu. Bu sezon ligde 12 gol - 7 asist ve tüm kulvarlarda toplam 15 gol - 9 asisti olan 25 yaşındaki başarılı oyuncu, taraftarların tepkisine maruz kaldı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

4 sezonda 200 bin Euro'dan 17 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yetenekli ismin yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirdiği ve kariyerine yurt dışında devam etmek istediği iddia edilmişti.

GALATASARAY RAKAMLARI

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 171 karşılaşmada 11.316 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu bu mücadelelerde takımı için 44 gol ve 39 asist üreterek skor bazında büyük etki etmeyi başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.