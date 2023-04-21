Süper Lig'de Ömer Erdoğan sürprizi! Geri dönüyor

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alanyaspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.

45 yaşındaki teknik adam son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Kariyerine 2020 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Ömer Erdoğan, sırasıyla Hatayspor ve Ankaragücü'ne çalışırken, Başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrıldı.

ERSUN YANAL'IN ALANYASPOR KARNESİ



Corendon Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de yalnızca 6 maça çıktı. Akdeniz ekibi bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.