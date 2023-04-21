İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4013
  • EURO
    21,3246
  • ALTIN
    1236.73
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de Ömer Erdoğan sürprizi! Geri dönüyor
Spor

Süper Lig'de Ömer Erdoğan sürprizi! Geri dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşıldığı ileri sürüldü.

21 Nisan 2023 Cuma 23:07 - Güncelleme:
Süper Lig'de Ömer Erdoğan sürprizi! Geri dönüyor
ABONE OL

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alanyaspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.

45 yaşındaki teknik adam son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Kariyerine 2020 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Ömer Erdoğan, sırasıyla Hatayspor ve Ankaragücü'ne çalışırken, Başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrıldı.

ERSUN YANAL'IN ALANYASPOR KARNESİ

Corendon Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de yalnızca 6 maça çıktı. Akdeniz ekibi bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.