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Spor

Süper Lig'de oynayan 3 futbolcuya milli davet

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için açıklanan 27 kişilik kadrosunda Süper Lig'de oynayan üç futbolcu davet edildi. Beşiktaş'tan Muleka ve Masuaku ile Galatasaray'dan Bakambu, ülkeleri için forma giyecek.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Süper Lig'de oynayan 3 futbolcuya milli davet
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için açıklanan 27 kişilik kadrosunda Beşiktaş'tan Masuaku ve Muleka ile Galatasaray'dan Bakambu da yer aldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde milli takım kadrosu açıklandı. 27 kişilik kadroda Beşiktaş'tan Masuaku ve Jackson Muleka ile Galatasaray'dan Cedric Bakambu da kendilerine yer buldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 9 Eylül'de Sudan, 12 Eylül'de de Güney Afrika ile karşılaşacak.

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