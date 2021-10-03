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Spor

Süper Lig'de puan tablosunda son durum

Süper Lig'de 8. hafta Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan mücadele ile sona erdi. Milli ara öncesi puan durumu ve 9. haftanın maç takvimi belli oldu.

3 Ekim 2021 Pazar 21:37 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 21:37
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Süper Lig'de milli ara öncesi 8. hafta Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakayla sona erdi.

Hafta Karagümrük'ün Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği müsabakayla başlarken, bu maç sonrası Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman istifa etti ve yerine Emre Belözoğlu getirildi.

Giresunspor, ligdeki ilk galibiyetini Göztepe deplasmanında 1-0'lık skorla aldı.

Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında 2-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.

Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u Güven'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 hafta sonra yeniden kazandı.

Yeni Malatyaspor, Hatayspor'a evinde 2-0 yenildi ve bu maç sonrası Doğu ekibinin teknik direktörü İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

Haftaya lider giren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek koltuğunu korudu.

Galatasaray ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kazandı ve lig yarışına tutundu.

HAFTANIN SONUÇLAR

Karagümrük 3-1 Başakşehir

Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor

Konyaspor 1-1 Alanyaspor

Kayserispor 1-2 Trabzonspor

Göztepe 0-1 Giresunspor

Beşiktaş 2-1 Sivasspor

Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor

Gaziantep 4-1 Altay

Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

Rizespor 2-3 Galatasaray

PUAN DURUMU

1. Fenerbahçe - 19

2. Trabzonspor - 18

3. Beşiktaş - 17

4. Hatayspor - 16

5. Altay - 15

6. Konyaspor - 14

7. Karagümrük - 14

8. Galatasaray - 14

9. Alanyaspor - 14

10. Adana Demirspor - 12

11. Kayserispor - 11

12. Gaziantep - 11

13. Sivasspor - 9

14. Antalyaspor - 8

15. Başakşehir - 6

16. Kasımpaşa - 6

17. Yeni Malatyaspor - 6

18. Göztepe - 5

19. Giresunspor - 5

20. Çaykur Rizespor - 1

SÜPER LİG'DE 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

15 Ekim Cuma

20.00 Başakşehir - Beşiktaş

16 Ekim Cumartesi

13.30 Giresunspor - Rizespor

16.00 Sivasspor - Antalyaspor

19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Göztepe

16.00 Galatasaray - Konyaspor

16.00 Altay - Karagümrük

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

18 Ekim Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Kayserispor

20.00 Hatayspor - Gaziantep

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