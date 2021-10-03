Süper Lig'de puan tablosunda son durum

3 Ekim 2021 Pazar 21:37 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 21:37

Süper Lig'de milli ara öncesi 8. hafta Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakayla sona erdi.

Hafta Karagümrük'ün Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği müsabakayla başlarken, bu maç sonrası Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman istifa etti ve yerine Emre Belözoğlu getirildi.

Giresunspor, ligdeki ilk galibiyetini Göztepe deplasmanında 1-0'lık skorla aldı.

Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında 2-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.

Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u Güven'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 hafta sonra yeniden kazandı.

Yeni Malatyaspor, Hatayspor'a evinde 2-0 yenildi ve bu maç sonrası Doğu ekibinin teknik direktörü İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

Haftaya lider giren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek koltuğunu korudu.

Galatasaray ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kazandı ve lig yarışına tutundu.

HAFTANIN SONUÇLAR

Karagümrük 3-1 Başakşehir

Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor

Konyaspor 1-1 Alanyaspor

Kayserispor 1-2 Trabzonspor

Göztepe 0-1 Giresunspor

Beşiktaş 2-1 Sivasspor

Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor

Gaziantep 4-1 Altay

Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

Rizespor 2-3 Galatasaray

PUAN DURUMU

1. Fenerbahçe - 19

2. Trabzonspor - 18

3. Beşiktaş - 17

4. Hatayspor - 16

5. Altay - 15

6. Konyaspor - 14

7. Karagümrük - 14

8. Galatasaray - 14

9. Alanyaspor - 14

10. Adana Demirspor - 12

11. Kayserispor - 11

12. Gaziantep - 11

13. Sivasspor - 9

14. Antalyaspor - 8

15. Başakşehir - 6

16. Kasımpaşa - 6

17. Yeni Malatyaspor - 6

18. Göztepe - 5

19. Giresunspor - 5

20. Çaykur Rizespor - 1

SÜPER LİG'DE 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

15 Ekim Cuma

20.00 Başakşehir - Beşiktaş

16 Ekim Cumartesi

13.30 Giresunspor - Rizespor

16.00 Sivasspor - Antalyaspor

19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Göztepe

16.00 Galatasaray - Konyaspor

16.00 Altay - Karagümrük

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

18 Ekim Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Kayserispor

20.00 Hatayspor - Gaziantep