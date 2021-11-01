Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 12. haftanın maç takvimi

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 22:45 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 22:45

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir de Adana Demirspor'u konuk etti. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu. Zirve mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 1-0, İttifak Holding Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Galatasaray, siyah-beyazlılarla puanları eşitlerken, sarı-lacivertlilerin 1 puan önüne geçti.

SONUÇLAR

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. TRABZONSPOR 11 8 3 0 22 10 12 27 2. ATAKAŞ HATAYSPOR 11 7 2 2 20 8 12 23 3. AYTEMİZ ALANYASPOR 11 6 3 2 18 17 1 21 4. BEŞİKTAŞ 11 6 2 3 20 13 7 20 5. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 5 5 1 16 10 6 20 6. GALATASARAY 11 6 2 3 17 14 3 20 7. FENERBAHÇE 11 6 1 4 15 13 2 19 8. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 11 5 3 3 17 14 3 18 9. ALTAY 11 5 1 5 17 17 0 16 10. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 5 0 6 15 14 1 15 11. YUKATEL KAYSERİSPOR 11 4 2 5 15 18 -3 14 12. ADANA DEMİRSPOR 11 3 4 4 16 17 -1 13 13. DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 2 6 3 15 13 2 12 14. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 17 -4 12 15. GAZİANTEP FK 11 3 3 5 12 16 -4 12 16. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 11 4 0 7 11 19 -8 12 17. KASIMPAŞA 11 2 3 6 12 16 -4 9 18. GÖZTEPE 11 2 3 6 11 16 -5 9 19. GZT GİRESUNSPOR 11 2 3 6 7 12 -5 9 20. ÇAYKUR RİZESPOR 11 1 1 9 9 24 -15 4

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI



Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle:

5 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)