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Spor

Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 13. haftanın maç takvimi belli oldu

Süper Lig'in 12. haftası oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

AA7 Kasım 2021 Pazar 21:20 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 21:20
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Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligin 12. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2

PUAN DURUM


OGBMAYAv.Puan
1.TRABZONSPOR1293024111330
2.ATAKAŞ HATAYSPOR127232091123
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR126511810823
4.GALATASARAY126331815321
5.AYTEMİZ ALANYASPOR126331819-121
6.BEŞİKTAŞ126242115620
7.FENERBAHÇE126241715220
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK125431815319
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK126061815318
10.ADANA DEMİRSPOR124441717016
11.ALTAY125161718-116
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ124351416-215
13.YUKATEL KAYSERİSPOR124351720-315
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR124351417-315
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR122731513213
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR124081222-1012
17.GZT GİRESUNSPOR12246712-510
18.KASIMPAŞA122371218-69
19.GÖZTEPE122371118-79
20.ÇAYKUR RİZESPOR122191124-137

13. HAFTA PROGRAMI

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

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