38. ve son haftası oynanacak olan Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçlarında görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.

Ligde kalma ve şampiyonluk maçlarını yakından ilgilendiren maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde;

Fenerbahçe - İstanbulspor

Orta hakem: Volkan Bayarslan

VAR: Marco Di Bello

Konyaspor - Galatasaray

Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

VAR: Pol van Boekel

Pendikspor - Gaziantep FK

Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Helder Malheiro

Trabzonspor - Ankaragücü

Orta hakem: Atilla Karaoğlan

VAR: Claudio Pereira

Hatayspor - Rizespor

Orta hakem: Abdulkadir Bitigen

VAR: Johann Pfeifer

Kasımpaşa - Beşiktaş

Orta hakem: Bahattin Şimşek

VAR: Ümit Öztürk

Adana Demirspor - Başakşehir

Orta hakem: Burak Şeker

VAR: Bülent Birincioğlu