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  • Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak! İşte zorlu maçların VAR hakemleri
Spor

Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak! İşte zorlu maçların VAR hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçlarının VAR hakemleri belli oldu. Lider Galatasaray ile Konyaspor maçına Pol van Boekel atanırken Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynayacağı maça ise Marco Di Bello atandı. İşte detaylar...

26 Mayıs 2024 Pazar 12:22 - Güncelleme:
Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak! İşte zorlu maçların VAR hakemleri
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38. ve son haftası oynanacak olan Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçlarında görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.

Ligde kalma ve şampiyonluk maçlarını yakından ilgilendiren maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde;

Fenerbahçe - İstanbulspor

Orta hakem: Volkan Bayarslan

VAR: Marco Di Bello

Konyaspor - Galatasaray

Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

VAR: Pol van Boekel

Pendikspor - Gaziantep FK

Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Helder Malheiro

Trabzonspor - Ankaragücü

Orta hakem: Atilla Karaoğlan

VAR: Claudio Pereira

Hatayspor - Rizespor

Orta hakem: Abdulkadir Bitigen

VAR: Johann Pfeifer

Kasımpaşa - Beşiktaş

Orta hakem: Bahattin Şimşek

VAR: Ümit Öztürk

Adana Demirspor - Başakşehir

Orta hakem: Burak Şeker

VAR: Bülent Birincioğlu

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