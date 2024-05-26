38. ve son haftası oynanacak olan Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçlarında görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.
Ligde kalma ve şampiyonluk maçlarını yakından ilgilendiren maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde;
Fenerbahçe - İstanbulspor
Orta hakem: Volkan Bayarslan
VAR: Marco Di Bello
Konyaspor - Galatasaray
Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
VAR: Pol van Boekel
Pendikspor - Gaziantep FK
Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Helder Malheiro
Trabzonspor - Ankaragücü
Orta hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Claudio Pereira
Hatayspor - Rizespor
Orta hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Johann Pfeifer
Kasımpaşa - Beşiktaş
Orta hakem: Bahattin Şimşek
VAR: Ümit Öztürk
Adana Demirspor - Başakşehir
Orta hakem: Burak Şeker
VAR: Bülent Birincioğlu