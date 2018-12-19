Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu, Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı! İşte sporda 2018'in en önemli gelişmeleri

Sporda 2018 yılının ocak ayında, milli futbolcuların transferleri ön plana çıktı.

Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Türkiye için rekor bonservis bedeliyle Süper Lig'den ayrıldı.

Cenk, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçti. Milli futbolcu, Fenerbahçe'den 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ehli'ye 16 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Sow'un rekorunu ele geçirdi. Bu transferle Cenk ayrıca, Medipol Başakşehir'den sezon başında İtalya ligi ekibi Roma tarafından 13,4 milyon avro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in elinde olan "en fazla bonservis ödenen yerli oyuncu" rekorunu da kırdı.

Arda Turan, Türkiye'ye döndü

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme imzaladı. Böylece Arda Turan, 6,5 sezon sonra Süper Lig'e döndü.

Galatasaray'dan 2011-2012 sezonu başında 12 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e giden Arda, burada geçirdiği 4 yılın ardından, 2015-2016 sezonu başında bu kez 34 milyon avro net bonservis karşılığında bir diğer İspanyol ekibi Barcelona'ya geçti. Katalan ekibinin kadrosunda 2,5 sezon kalan Arda, Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer oldu.

Arda Turan, 2,5 sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza attı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.

Galatasaray'da yeni başkan Cengiz

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dursun Özbek'e üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, kulübün 37. başkanı seçildi.

PyeongChang Kış Olimpiyatları

Sporda 2018 yılı şubat ayında PyeongChang Kış Olimpiyatları ön plana çıktı.

Güney Kore'nin Pyeongchang, Gangneung ve Jeongseon bölgelerinde düzenlenen olimpiyatlara 95 ülkeden yaklaşık 2 bin 900 sporcu katıldı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda çeşitli branş ve kategorilerinde 8 sporcu temsil ederken, Türk sporcular dereceye giremedi.

Kulüpler Birliğinde Orman dönemi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1 Şubat'ta yapılan Kulüpler Birliği Vakfının seçimlerinde başkanlığa seçildi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Orman, 17 kulübün desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Başkan Orman'ın yardımcılıklarını ise Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir yapacak.

Kadınlar PTT Türkiye Kupası

Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı, finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Mardin'de düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi 2. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Futbolun isim sponsoru Spor Toto oldu

Spor Toto Teşkilatı, Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru oldu.

Sponsorluğun 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı ve 2018-2019 sezonunu kapsadığı bildirildi.

Eskrimde tarihi başarılar

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Selin, Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

Deniz Selin Ünlüdağ'ın yanı sıra Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'ın yer aldığı Türkiye Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, İtalya'ya 45-36 üstünlük kurarak bronz madalyaya uzandı. Türkiye, böylece yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

Eskrimde gelen tarihi başarılar bununla da sınırlı kalmadı. Deniz Selin Ünlüdağ'ın yıldız kadınlar kılıç kategorisindeki şampiyonluğu ve Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nın üçüncülüğünün ardından bir ilk de genç kadınlar kılıç kategorisinde yaşandı.

Şampiyonada Aylin Çakır, genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.

Meryem Bekmez madalyaya yürüdü

Eskrimin dışında atletizmde milli sporcu Meryem Bekmez'in elde ettiği başarı da yüzleri güldürdü.

Milli atlet Meryem, EA Permit Dudinska Yürüyüş Festivali'nde genç kadınlar 10 kilometre yarışını birincilikle tamamladı. 17 yaşındaki Meryem, 45.16'lık derecesiyle ikinci sırada yer alan Klaudia Zarska'ya 4 dakika 44 saniye fark atarak ilk sırayı elde etti.

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne veda

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Bayern Münih'e Almanya'da yapılan ilk maçta 5-0 yenilen Beşiktaş, güçlü rakibine Vodafone Park'ta da 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçların ardından Avrupa defterini kapattı.

Komşuda gergin maç

Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK ve AEK futbol takımları arasındaki maçta çıkan olaylar uzun süre uluslararası spor gündemini meşgul etti.

Ev sahibi PAOK oyuncularının hakeme itirazlarının yanı sıra Toumba Stadı'ndaki taraftarın yoğun tepkisi sonrası sahada olaylar çıktı. PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelendi.

Yunanistan hükümeti, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Ligi'ne bir süre ara verdi. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) de kulüp başkanı Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya aldı.

Erzurum'dan adaylık başvurusu

Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvurusunu yaptı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verdi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti.

Türkiye, EURO 2024 organizasyonuna ev sahipliği yapabilmek için Almanya ile mücadele verdi.

Salah'a yılın futbolcusu ödülü

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah kazandı.

26 yaşındaki Salah, Manchester City'den Kevin De Bruyne, Leroy Sane, David Silva, Tottenham'dan Harry Kane ve Manchester United'dan David de Gea'nın arasından sıyrılarak ödüle layık görüldü.

Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanarak önemli bir avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, evinde de rakibini 3-0 mağlup etti ve CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, 21. şampiyonluğuna ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Teleset Mobilya Akhisarspor, finalde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

Futbolda İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon olurken, Fransa'nın Olympique Marsilya takımını 3-0 mağlup eden İspanyol kulübü Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı.

VakıfBank, Avrupa'nın en büyüğü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenen sarı-siyahlı ekip, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ise Fenerbahçe Doğuş, finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'e 85-80 kaybetti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Play-off finalinin dördüncü maçında konuk ettiği Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenen sarı-lacivertli ekip, seride durumu 3-1'e getirdi ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

Beşiktaş sahaya çıkmadı, derbi iptal edildi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etme kararı aldı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbiye çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, sonraki sezon kupadan men edilmesine karar verdi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Fenerbahçe'nin 37. başkanı oldu.

Sarı-lacivertliler bu ayda ayrıca sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ve Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de önemli buluşma

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Spor Toto Süper Lig'de yer alan 3 büyük kulübün başkanı iftar yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfının Swiss Otel'deki iftar yemeğinde buluştu.

Basketbolda Fenerbahçe şampiyon

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde TOFAŞ'ı 94-64 yenerek seride 4-1 öne geçti ve üst üste 3, toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı.

2020 Tokyo için ilk kota

Kadın Golbol Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım kotası aldı.

Milliler, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grubundan çıkarak, çeyrek finalde ABD'yi 12-2, yarı finalde ise Brezilya'yı 5-2 yenip finale yükseldi. Milliler, ilk iki sırada yer almayı garantilediği için 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım vizesi de almış oldu.

Halterde ceza kalktı

Uluslararası Halter Federasyonu, Türkiye Halter Federasyonuna verdiği 1 yıl süreyle uluslararası yarışmalara katılmama cezasını kaldırdı.

Cezanın kalkmasının ardından milli halterciler İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda podyuma çıktı.

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle ırkçı söylemlere maruz kalan Mesut, yaptığı açıklamada, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen, hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve benim taşımadığım kriterler mi var? Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?" ifadelerini kullandı.

Almanya Futbol Federasyonu ve başka kişilerce gösterilen kötü muamele yüzünden Almanya Milli Takımı formasını artık giymek istemediğini dile getiren Mesut, şunları kaydetti:

"Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonu üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez."

Dünya Kupası Fransa'nın

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, şampiyonluğa ulaştı. Fransa, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan final maçında Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri, 18. dakikada Mandzukic (kendi kalesine), 38. dakikada penaltıdan Griezmann, 59. dakikada Pogba ve 65. dakikada Mbappe kaydetti. Hırvatistan'ın golleri 28. dakikada Perisic ve 69 dakikada Mandzukic'ten geldi.

Dünya Kupası'nda üçüncülüğü ise İngiltere'yi 2-0 yenen Belçika elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı değişti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak'ın yerine, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu getirildi.

Yankı'dan tarihi başarı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın gençler kategorisi çiftlerde mücadele eden milli tenisçi Yankı Erel, Fin partneri Otto Virtanen ile şampiyonluğa ulaştı.

Yankı Erel ve partneri Virtanen, Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı. Bir saat 26 dakika süren mücadelede Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı.

Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.

Ronaldo, Juventus'a transfer oldu

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'nın Real Madrid ekibinden İtalya'nın Juventus takımına transfer oldu.

Juventus'un, Portekizli yıldız Ronaldo için Real Madrid'e iki sezon içinde 100 milyon avro bonservis bedeli ve FIFA kuralları çerçevesinde 12 milyon avro ek ödeme yapacağı belirtildi.

İtalya temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Ronaldo, 2009'dan bu yana forma giydiği Real Madrid'de 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asistlik performans sergiledi.

Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru

Milli okçu Mete Gazoz, 2018 yılında girdiği tüm müsabakalarda başarılı bir performans sergilerken, ağustos ayındaki Avrupa Grand Prix sıralama turlarında Avrupa rekoru kırdı.

Başarılı Türk sporcu, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama turlarında 70 metrelik atışlar sonucunda topladığı 686 puanla Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.

TFF Süper Kupa Akhisarspor'un

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez uygulandı. Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Türkiye Avrupa şampiyonu

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyon oldu.

Milliler finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Cimnastikte bir ilk

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazanarak bir ilke imza attı.

Milli sporcu, şampiyonada Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyayı getirdi.

Türkiye önemli şampiyonalara ev sahipliği yaptı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Organizasyonda, MXGP kategorisinde Red Bull KTM'den Hollandalı Jeffrey Herlings, MX2 kategorisinde ise Red Bull KTM'den Letonyalı Pauls Jonass birinci oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 10. ayak yarışı ise Marmaris Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'da düzenlendi.

Türkiye, 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın Türkiye etabında Estonyalı Ott Tanak, 03.59.24.5 derecesiyle birinciliği elde etti. Finlandiyalı pilot Jari-Matti Latvala ikinci, Yeni Zelandalı Hayden Paddon üçüncü sırayı aldı.

EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi.

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylamayla belirlendi.

UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı. Turnuvaya ev sahipliği yapmaya hak kazanan Almanya'ya 12 oy, Türkiye'ye ise 4 oy verildi.

Okçular başarılarıyla konuşuldu

Milli okçular, eylül ayında elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirdi.

Türkiye, Polonya'nın Legnica kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde ise Türk Milli Takımı, 1 altın ve 3 gümüş madalya elde etti.

Yasemin Adar'a özel diploma

Sporda 2018 yılı ekim ayında milli güreşçi Yasemin Adar'a Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması verildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nın 76 kilo yarı final maçındaki davranışı sebebiyle Yasemin Adar'a özel diploma verildiği bildirildi.

Yasemin Adar, yarı final müsabakasında dizinden sakatlanmasına rağmen mücadeleye devam eden Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in sakat dizine hiç hamle yapmadı ve rakibine zarar vermekten kaçındı.

Cocu görevden alındı

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevden alındığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de, İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü karşılaşmasının 3-1 konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlanması sonrasında sarı-lacivertli yönetim Hollandalı teknik adamı görev aldığını açıkladı.

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumundaki Anadolu Efes'e 11. kez mutlu sona ulaştı.

Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı. Hatay temsilcisi rakibi Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek kupayı aldı.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter kazandı.

Milli güreşçi Metehan Başar dünya şampiyonu oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 87 kilo finalinde Metehan Başar, Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Arda Turan'a 2 milyon 500 TL ceza

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcusu Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

İstanbul ekibinin yönetim kurulu, Arda Turan'ın Emirgan'daki bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili olağanüstü toplanarak bu kararı aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gündeme oturdu

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan olaylar ve verilen cezalar ile Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının hakemleri Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın ikinci değerlendirmeye kadar görevlendirilmemesi kararı, kasım ayının gündeminde en fazla yer alan konular oldu.

Sezonun 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan ve 2-2 eşitlikle biten karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginliğe, yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra teknik ekiplerden bazı isimler de karıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 8 Kasım Perşembe günü yaptığı toplantıda olaylara karışanlara ağır cezalar verdi. Kurul, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 7, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç men cezası uygun görürken Galatasaraylı futbolculardan Donk'u 6, Ndiaye'yi 5, Rodrigues'i 3 maçla cezalandırdı. PFDK, Fenerbahçeli futbolculardan, derbi sonrası Galatasaraylı Belhanda'ya tokat atan Jailson'u 8, Soldado'yu ise 6 maç men cezasına çarptırdı.

PFDK ayrıca 13 Kasım Salı günü de Terim'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ise aynı gerekçeyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, 22 Kasım'da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verirken TFF Tahkim Kurulu da derbi maçtaki olaylar ve sonrasındaki açıklamalar nedeniyle verilen cezaları onadı.

EURO 2020'nin kura çekimi yapıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı.

Kura çekimine 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 4. hafta maçları sonunda organizasyona katılmayı garantiledi.

Deplasmanda Karadağ ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 71-66 yenilmesine rağmen gruptaki diğer maçların da tamamlanmasıyla 2019'da Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

VakıfBank dünyanın en büyüğü

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.

Öte yandan bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA ise organizasyonda üçüncülüğü elde etti.

UEFA'dan yeni turnuva

UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak üçüncü bir turnuva hayata geçirilecek.

Yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek ve karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde de VAR

UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turundan itibaren kullanılacağını ilan etti.

Eylül ayında yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağını duyuran UEFA, uygulamayı öne çekti. İrlanda'nın başkenti Dublin'de toplanan UEFA İcra Kurulu, VAR sisteminin 2019'un şubat ayında başlayacak Şampiyonlar Ligi son 16 turundan itibaren kullanılmasını kararlaştırdı.

Ramil Guliyev'e ödül

Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "yılın erkek atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi.

ABAF'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen galasında, Ramil Guliyev "yılın erkek atleti" ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, teknik kadrosunda değişikliğe gitti.

Sezona Phillip Cocu ile başlayan sarı-lacivertliler, alınan kötü sonuçların ardından yola Hollandalı teknik adamın yardımcısı Erwin Koeman'la devam etti. Bir süre Koeman yönetiminde maçlara çıkan sarı-lacivertlilerde, istenilen çıkışın gerçekleşmemesi üzerine taraftarın da takımın başında görmek istediği Ersun Yanal ile anlaşma sağlandı.

Ersun Yanal, 2013-2014'te de çalıştırdığı Fenerbahçe'yi nisan ayında şampiyonluğa taşımıştı.

Manchester United'da Mourinho dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.