24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,953
  • 6,6758
  • 245.858
  • 95.490
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, ikinci sıradaki Galatasaray ve üçüncü basamaktaki Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesi, futbolseverlere son 4 haftada büyük bir heyecan yaşatacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de 10. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan 62 puanlı Medipol Başakşehir, üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumunda bulunuyor.
 
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 16 karşılaşmada 10 galibiyet ve 6 beraberlik yaşayan Galatasaray, son maçında konuk olduğu Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalarak uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi.
 
Altı hafta önce lider Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle puan farkını 3'e indirdi ve şampiyonluk umutlarını son 4 haftaya taşıdı.
 
Medipol Başakşehir'in düşüşü
 
Süper Lig'de 10. haftadan bu yana lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı kaçırdı.
 
Ligde 25. hafta sonunda Galatasaray'ın 8, Beşiktaş'ın ise 13 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli takım, bu üstünlüğünü koruyamadı.
 
Medipol Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak toplam 10 puan kaybetti.
 
Lider Medipol Başakşehir, ligde kritik son 4 haftaya Galatasaray'ın 2, Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde girdi.
 
Medipol Başakşehir'in kalan 4 maçı şu şekilde:
 
31. hafta: Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
 
32. hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
 
33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir
 
34. hafta: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
 
Galatasaray, 16 maçtır yenilmiyor
 
Süper Lig'de 60 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, 16 maçtır yenilmiyor.
 
Ligde son mağlubiyetini 14. haftada Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 16 müsabakada 10 galibiyet ve 6 beraberlik gördü.
 
Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında Atiker Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak uzun bir aradan sonra averajla liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi.
 
Galatasaray, kalan 4 maçında, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de konuk edecek.
 
Galatasaray'ın kalan 4 maçı şu şekilde:
 
31. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
 
32. hafta: Çaykur Rizespor-Galatasaray
 
33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir
 
34. hafta: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
 
Beşiktaş ivme yakaladı
 
Beşiktaş, ligde yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk umutlarını tazeledi.
 
Ligde 24. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 13, Galatasaray'ın ise 5 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı takım, aldığı seri galibiyetlerle şampiyonluk umutlarını son 4 haftaya taşıdı.
 
Ligin ikinci yarısında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan, yenilgi yaşamayan Beşiktaş, ayrıca son 6 maçından da galip ayrıldı.
 
Topladığı 33 puanla ikinci yarının lideri konumundaki siyah-beyazlı ekip, kalan 4 haftada şampiyonluk için sahaya çıkacak.
 
Beşiktaş'ın kalan 4 maçı şu şekilde:
 
31. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
 
32. hafta: Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
 
33. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
 
34. hafta: Beşiktaş-Kasımpaşa

Vaşak, dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

200 yıldır muhafaza ediliyor

200 yıldır muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

5 yıl sonra ortaya çıkan Bağdadi'yle ilgili Ağar'dan dikkat çeken açıklama

5 yıl sonra ortaya çıkan Bağdadi'yle ilgili Ağar'dan dikkat çeken açıklama

E-devlet'te tesadüfen gördü, hemen harekete geçti

E-devlet'te tesadüfen gördü, hemen harekete geçti

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, ilk kez görücüye çıktı

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi

İstanbul neden çatlıyor? İşte tahmin edilen sebebi
 

POPÜLER HABERLER

Moskova´daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi

Moskova´daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

İşte o ünlülerin memleketi!

İşte o ünlülerin memleketi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA