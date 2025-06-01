Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından tamamladı.

Ligin kapanış gününde Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yenerken, Reeder Samsunspor konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-1 ile geçti.

Galatasaray üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı.

Ligde, üçüncülük mücadelesi ise son haftaya taşındı. Samsunspor ile Beşiktaş arasında yaşanan 3'üncülük yarışında gülen taraf uzatma dakikalarında bulduğu golle Karadeniz temsilcisi oldu.

AVRUPA KUPALARINA KATILAN TAKIMLAR

Ligin sona ermesinin ardından 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe, aynı kupada elemelerden yer alma hakkını elde etti.

Ligi 3. sırada tamamlayan Reeder Samsunspor Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılırken, 4'üncü Beşiktaş aynı kupada elemelerden yer alacak.

Sezonu 5. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme mücadelesi yapacak.

4 TAKIM KÜME DÜŞTÜ

Süper Lig'de bu sezon 4 takım bir alt lige düştü.

Son hafta mücadeleleri öncesinde küme düşmeleri kesinleşen Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Net Global Sivasspor ve Sipay Bodrum FK önümüzdeki sezon bir alt ligde yer alacak.

38. HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI

Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: 0-2

Kasımpaşa-Göztepe: 1-2

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 5-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Adana Demirspor-Gaziantep FK: 2-2

Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: 2-0

Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: 2-1

Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: 0-4

PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 36 30 5 1 91 31 60 95 2.FENERBAHÇE 36 26 6 4 90 39 51 84 3.REEDER SAMSUNSPOR 36 19 7 10 55 41 14 64 4.BEŞİKTAŞ 36 17 11 8 59 36 23 62 5.RAMS BAŞAKŞEHİR 36 16 6 14 60 56 4 54 6.İKAS EYÜPSPOR 36 15 8 13 52 47 5 53 7.TRABZONSPOR 36 13 12 11 58 45 13 51 8.GÖZTEPE 36 13 11 12 59 50 9 50 9.ÇAYKUR RİZESPOR 36 15 4 17 52 58 -6 49 10.KASIMPAŞA 36 11 14 11 62 63 -1 47 11.TÜMOSAN KONYASPOR 36 13 7 16 45 50 -5 46 12.CORENDON ALANYASPOR 36 12 9 15 43 50 -7 45 13.BELLONA KAYSERİSPOR 36 11 12 13 45 57 -12 45 14.GAZİANTEP FK 36 12 9 15 45 50 -5 45 15.ONVO ANTALYASPOR 36 12 8 16 37 62 -25 44 16.SİPAY BODRUM FK 36 9 10 17 26 43 -17 37 17.NET GLOBAL SİVASSPOR 36 9 8 19 44 60 -16 35 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 6 8 22 47 74 -27 26 19.ADANA DEMİRSPOR 36 3 5 28 34 92 -58 2

NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.