Geçen sezon ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kıl payı kaybeden Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun önderliğinde yeni sezona başlıyor. Sarı lacivertliler, yıldız isimlerle güçlendirdiği kadrosuyla birlikte bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Sarı lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan ile İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

TRANSFERDE ÇOK HAREKETLİYDİ

Ali Koç ve yönetimleri döneminde sezon başında en sessiz transfer sürecini yaşayan Fenerbahçe, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave etti. Fenerbahçe, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırdı. Yeni sezon yapılanması kapsamında transferde önceliği hücum hattına veren Fenerbahçe, söz konusu süreçte kenarlara Oğuz Aydın ve Allan SaintMaximin takviyelerini yaparken, gol yollarında da hızlı davrandı. Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yollarını ayıran yönetim, bu bölgeyi En-Nesyri ve Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cenk Tosun ile güçlendirdi.

İLK HAFTADA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu. Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan Sarı Kanarya, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 2019-20 sezonunda evinde Gaziantep FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda ise deplasmanda Rizespor'u 2-1 ile geçti. 2021- 22 sezonuna deplasmanda 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, son 5 sezondaki tek puan kaybını ise 2022-23 sezonunda evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşadı. Sarı-Lacivertlile, geçtiğimiz sezona ise taraftarı önünde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle girmişti.