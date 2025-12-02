İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4528
  • EURO
    49,3277
  • ALTIN
    5745.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de son 3 sezonda en çok derbi yöneten hakem Yasin Kol
Spor

Süper Lig'de son 3 sezonda en çok derbi yöneten hakem Yasin Kol

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan 15 derbide en fazla maç yöneten hakem 4 kezle Yasin Kol oldu. Kol'u, 3 derbide düdük çalan Arda Kardeşler izledi.

IHA2 Aralık 2025 Salı 11:11 - Güncelleme:
Süper Lig'de son 3 sezonda en çok derbi yöneten hakem Yasin Kol
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de oynanan derbide 1-1 berabere kaldı. Mücadelede 37 yaşındaki hakem Yasin Kol düdük çaldı. Trabzon bölgesi Üst Klasman Hakemi olan Kol, dün akşamki müsabakayla birlikte son 3 sezonda ligde en fazla derbi yöneten hakem ünvanının da sahibi oldu.

15 DERBİNİN 4'ÜNÜ YASİN KOL YÖNETTİ

Süper Lig'de 2025-2026, 2024-2025 ve 2023-2024 sezonlarında şu ana kadar 15 derbi oynandı. Söz konusu mücadelelerde Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 farklı hakeme görev verdi. Bu süreçte en çok maç yöneten hakem olarak 4 defa ile Yasin Kol öne çıktı.

Kol; bu sezon Galatasaray - Beşiktaş (1-1) ve Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) karşılaşmalarında görev aldı. 37 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ile Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) maçlarında sahadaydı.

2025-2026 sezonunun bir diğer derbi mücadelesi olan Beşiktaş - Fenerbahçe (2-3) maçında ise düdük Ali Yılmaz'ın elindeydi.

Yasin Kol'u, 3 derbiyle Arda Kardeşler takip etti. Kardeşler; 2024-2025 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş (2-1), 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe - Galatasaray (0-0) ve Galatasaray - Fenerbahçe (0-1) müsabakalarını yönetti.

Süper Lig'de son 3 sezonda oynanan 15 derbide görev yapan hakemler şöyle:

Yasin Kol (4)

Arda Kardeşler (3)

Atilla Karaoğlan (2)

Halil Umut Meler (2)

Mehmet Türkmen (1)

Volkan Bayarslan (1)

Ali Yılmaz (1)

Slavko Vincic (1)

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.