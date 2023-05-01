Süper Lig'de son düzlük nefes kesecek!

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi şampiyonluk yarışını son derece etkiliyordu.

Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda rakibine büyük bir yara verdi. Yarış dışı kaldı denilen Beşiktaş'ın galibiyet serisi ve derbi galibiyetleri sonucunda zirve takibi sürdü.

Şampiyonluk yolundaki en önemli maçlarından biri olan Galatasaray'ın puan kaybı ise en ykın rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir umut verdi.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Son iki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, hala avantajlı durumda bulunuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 3 olan sarı-kırmızılıların Kadıköy'de ki 3-0'lık galibiyeti büyük bir avantaj sağlıyor.

Fenerbahçe ise şampiyonluğa olan 3 puanlık uzaklık ile birlikte en yakın rakibinin hata yapmasını bekleyecek.

Beşiktaş ise daha dezavantajlı durumda olan taraf olsa da son haftaya kadar formunu sürdürmek istiyor.