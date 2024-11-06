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Spor

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa teknik direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığını duyurdu. İşte detaylar...

6 Kasım 2024 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi. Sürpriz ayrılığı Kasımpaşa yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

SAMİ UĞURLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşa, Sami Uğurlu yönetiminde son maçını Beşiktaş'a karşı oynamış ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Kasımpaşa, Süper Lig'de 14 puanla 9. sırada bulunuyor.

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