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Spor

Süper Lig'de sürpriz gelişme! Yabancı sınırı yeniden gündemde

Dün, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, TFF'nin Riva Tesisleri'nde bir araya geldi. Gündemdeki maddeler arasında yabancı sınırının da olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Türkiye23 Aralık 2023 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Süper Lig'de sürpriz gelişme! Yabancı sınırı yeniden gündemde
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Süper Lig'de yabancı futbolcu kuralıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda revize edileceği öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları Riva'da bir araya geldi.

Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşme yapan kulüpler, yabancı sınırıyla ilgili değişiklik yapılmasını istedi.

SÜPER LİG'DE YABANCI SINIRI DEĞİŞİYOR

Yeni sezonda takım kadrosundaki yabancı sınırının 12 olmasını isteyen kulüpler, ilk 11'de ise serbest bir hak olmasını talep etti.

Bu isteğe sıcak bakan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF, konuyla ilgili kararını sezon sonuna doğru bildirecek.

Mevcut ekonomik sorunlardan dolayı eldeki yabancı oyuncuları oynatamama sorununu yineleyen kulüplerin 8+3 kuralının yerli oyuncuların fiyatını arttırdığını öne sürdü.

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