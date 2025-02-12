Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,2

Anadolu Ajansının (AA) kış transfer dönemi verileriyle ilgili hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, Süper Lig takımlarının kadrosuna dahil ettiği oyuncuların yaş ortalamaları ele alındı.

Kış transfer döneminde ligdeki ekipler, 58 futbolcuya imza attırdı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 25,2 olarak gerçekleşti.

Transferde en yüksek yaş ortalaması 30 ile Net Global Sivasspor'un oldu. Sivasspor'u 28,5 yaş ortalamasıyla Sipay Bodrum FK takip etti.

En az ortalama ise Beşiktaş'ın transferlerinde yaşandı. Kadrosunu 2 futbolcuyla takviye eden siyah-beyazlıların transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması 19.

EN YAŞLISI SİNAN BOLAT

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Kasımpaşa'nın kiraladığı kaleci Sinan Bolat oldu.

İstanbul ekibinin, Belçika'nın Westerlo takımından kadrosuna kattığı 36 yaşındaki kaleci, kış transfer döneminde Süper Lig'e gelen en yaşlı isim olarak dikkati çekti.

Ara transfer döneminde imza atan oyuncular arasında en genç isim ise MKE Ankaragücü'nden Galatasaray'a transfer olan Arda Ünyay. Ünyay, geçen ocak ayında 18 yaşını doldurdu. Bu futbolcuyu TÜMOSAN Konyaspor'un kadrosuna kattığı Mehmet Güneş izledi.

Ara transfer döneminde Süper Lig'e gelen en genç yabancı ise Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo oldu.

Ekvadorlu futbolcu, 14 Şubat Cuma günü 19 yaşına girecek.