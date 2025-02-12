İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,106
  • EURO
    37,4875
  • ALTIN
    3357.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,2
Spor

Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,2

Trendyol Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,2 oldu.

12 Şubat 2025 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,2
ABONE OL

Anadolu Ajansının (AA) kış transfer dönemi verileriyle ilgili hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, Süper Lig takımlarının kadrosuna dahil ettiği oyuncuların yaş ortalamaları ele alındı.

Kış transfer döneminde ligdeki ekipler, 58 futbolcuya imza attırdı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 25,2 olarak gerçekleşti.

Transferde en yüksek yaş ortalaması 30 ile Net Global Sivasspor'un oldu. Sivasspor'u 28,5 yaş ortalamasıyla Sipay Bodrum FK takip etti.

En az ortalama ise Beşiktaş'ın transferlerinde yaşandı. Kadrosunu 2 futbolcuyla takviye eden siyah-beyazlıların transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması 19.

EN YAŞLISI SİNAN BOLAT

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Kasımpaşa'nın kiraladığı kaleci Sinan Bolat oldu.

İstanbul ekibinin, Belçika'nın Westerlo takımından kadrosuna kattığı 36 yaşındaki kaleci, kış transfer döneminde Süper Lig'e gelen en yaşlı isim olarak dikkati çekti.

Ara transfer döneminde imza atan oyuncular arasında en genç isim ise MKE Ankaragücü'nden Galatasaray'a transfer olan Arda Ünyay. Ünyay, geçen ocak ayında 18 yaşını doldurdu. Bu futbolcuyu TÜMOSAN Konyaspor'un kadrosuna kattığı Mehmet Güneş izledi.

Ara transfer döneminde Süper Lig'e gelen en genç yabancı ise Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo oldu.

Ekvadorlu futbolcu, 14 Şubat Cuma günü 19 yaşına girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.