Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız file bekçisi yakın zamanda takımından ayrılabilir. Avrupa'dan da talipleri olan Uğurcan için, Süper Lig'de kalabilir. 28 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un bonservis beklentisinin ise 7 milyon euro civarı olduğu gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY SEZON SONU TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray önümüzdeki sezon için Uğurcan Çakır'ı istiyor. Fernando Muslera'nın sezon sonu takımdan ayrılması beklenirken, sarı kırmızılı takım Uruguaylı kalecinin sonrası oluşacak boşluğu milli eldiven ile doldurmayı planlıyor.

Galatasaray yönetimi transferi sezon sonu için düşünüyor. Ancak girişimler şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibin takas ve bir miktar para karşılığında transferi bitirmek istediği öğrenildi. Uğurcan da bu transfere sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla toplamda 275 resmi maça çıktı. Tecrübeli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 328 gol görürken, 83 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan ayrıca 29 kez de milli takımın formasını terletti.