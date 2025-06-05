İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2772
  • EURO
    44,9721
  • ALTIN
    4245.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de yılın takası! Takımın yeni kalecisi Uğurcan Çakır
Spor

Süper Lig'de yılın takası! Takımın yeni kalecisi Uğurcan Çakır

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için transfer iddiaları gündeme geldi. Milli file bekçisi yakın zamanda takımından ayrılabilir. Bordo-mavili ekip ise bu konuda kararını verdi. İşte Uğurcan Çakır haberinin detayları...

Emre Sarı5 Haziran 2025 Perşembe 18:05 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın takası! Takımın yeni kalecisi Uğurcan Çakır
ABONE OL

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız file bekçisi yakın zamanda takımından ayrılabilir. Avrupa'dan da talipleri olan Uğurcan için, Süper Lig'de kalabilir. 28 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un bonservis beklentisinin ise 7 milyon euro civarı olduğu gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'IN İLK HEDEFİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray önümüzdeki sezon için Uğurcan Çakır'ı istiyor. Fernando Muslera'nın sezon sonu takımdan ayrılacak olması nedeniyle, sarı kırmızılı takım Uruguaylı kalecinin sonrası oluşacak boşluğu milli eldiven ile doldurmayı planlıyor.

Galatasaray yönetimi transferi sezon sonu için düşünüyor. Ancak girişimler şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibin takas ve bir miktar para karşılığında transferi bitirmek istediği öğrenildi. Uğurcan da bu transfere sıcak bakıyor. Galatasaray'ın takasta Kerem Demirbay'ı kullanmak istediği de gelen bilgiler arasında.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla toplamda 295 resmi maça çıktı. Tecrübeli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 360 gol görürken, 88 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan ayrıca 31 kez de milli takımın formasını terletti.

  • Uğurcan Çakır transfer
  • Trabzonspor kaptanı
  • Milli file bekçisi

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.