Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız file bekçisi yakın zamanda takımından ayrılabilir. Avrupa'dan da talipleri olan Uğurcan için, Süper Lig'de kalabilir. 28 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un bonservis beklentisinin ise 15 milyon euro civarı olduğu gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'IN İLK HEDEFİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray önümüzdeki sezon için Uğurcan Çakır'ı istiyor. Fernando Muslera'nın takımdan ayrılması nedeniyle, sarı kırmızılı takım Uruguaylı kalecinin sonrası oluşacak boşluğu milli eldiven ile doldurmayı planlıyor.

Galatasaray yönetimi transferi kampa yetiştirmeyi düşünüyor. Sarı-kırmızılı ekibin takas ve bir miktar para karşılığında transferi bitirmek istediği öğrenildi. Uğurcan da bu transfere sıcak bakıyor. Galatasaray'ın takasta Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu'yu kullanmak istediği de gelen bilgiler arasında. Trabzonspor'da bu isimlere yeşil ışık yaktı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla toplamda 295 resmi maça çıktı. Tecrübeli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 360 gol görürken, 88 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan ayrıca 31 kez de milli takımın formasını terletti.