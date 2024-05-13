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Spor

Süper Lig'de yılın transferi Anthony Martial! Sonunda ikna oldu...

Manchester United, yıldız oyuncusu Anthony Martial ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig ekipleri, Anthony Martial için devreye girdi. İşte detaylar...

13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:06 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transferi Anthony Martial! Sonunda ikna oldu...
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İngiliz devi Manchester United'da forma giyen yaşadığı sakatlıklarla hayal kırıklığı yarattı. Bekleneni veremeyen yıldız futbolcu, kulüpten gözden düştü. Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezon hazırlıklarına başlarken, Martial ile yolların ayrılmasına karar verdi.

ANTHONY MARTIAL'E SÜPER LİG KANCASI

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu takımdan ayrılacak. İngiliz futbolcunun MLS ve Süper Lig'den talipleri bulunuyor. Süper Lig'den birkaç takım, Martial'in durumunu yakından takip ediyor. Yaz transfer döneminde 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçilecek. Martial'in de Türkiye'de forma forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

SAKATLIKLARLA BAŞI BELADA

Yıldız futbolcu son 10 sezonda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 100'den fazla maç kaçırdı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 19 maçta toplam 629 dakika süre alan Martial, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi. İngiliz yıldızın piyasa değeri ise 10 milyon euro.

Star Gazetesi

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