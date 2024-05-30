Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olay yaratacak bir ismi gündemine aldı.

FIRSAT TRANSFERİ: MASON GREENWOOD

Galatasaray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Galatasaray, Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

İLERİYE DÖNÜK KAZANÇ

Sarı-kırmızılılar böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.

16 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.