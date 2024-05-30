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Spor

Süper Lig'de yılın transferi! Aslan'ın yeni hedefi Mason Greenwood

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer için kollar sıvandı. Sarı kırmızılı ekip bir fırsat transferini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın yeni hedefi Manchester United forması giyen Mason Greenwood. İşte detaylar...

30 Mayıs 2024 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transferi! Aslan'ın yeni hedefi Mason Greenwood
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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olay yaratacak bir ismi gündemine aldı.

FIRSAT TRANSFERİ: MASON GREENWOOD

Galatasaray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Galatasaray, Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

İLERİYE DÖNÜK KAZANÇ

Sarı-kırmızılılar böylelikle oyuncudan katkı alarak futbol piyasasında değerlendirmek ileriye dönük kazanç sağlamak isteniyor.

16 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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