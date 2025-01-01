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Spor

Süper Lig'de yılın transferi! İlkay Gündoğan hayırlı olsun

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibindeki sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan ve birçok kulübü peşine takan tecrübeli Alman orta sahanın yeni adresi belli oluyor. İşte İlkay Gündoğan haberine dair tüm detaylar...

Adem Dayanır1 Ocak 2025 Çarşamba 21:32 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transferi! İlkay Gündoğan hayırlı olsun
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Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund, Manchester City gibi önemli takımlarda forma giyen İlkay Gündoğan için sürpriz bir haber gündeme geldi. İngiliz ekibindeki geleceği merakla beklenen 34 yaşındaki yıldız orta sahanın yeni rotası Süper Lig olabilir.

ARABİSTAN'DAN VE KATAR'DAN YAKIN İLGİ

Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2025'te son bulacak İlkay Gündoğan'ın durumu yakından takip ediliyor. Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı takımlar, 34 yaşındaki Alman yıldızın geleceği hakkında vereceği kararı merakla bekliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN GALATASARAY İDDİASI

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oluyor. Haberde transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın, 34 yaşındaki yıldız orta sahayı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde de İlkay ile ilgilenmiş ama Alman oyuncu Manchester City'e dönme kararı alınca transfer sonuçsuz kalmıştı.

İLKAY'DAN 3 GOLE KATKI

Manchester City formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan İlkay Gündoğan, 1.542 dakika süre aldı. Alman futbolcu bu maçlarda 2 gol atarken, 1 de gol pası verdi.

KARİYERİ

Futbol hayatına Almanya altyapısında başlayan İlkay Gündoğan, kariyerinde Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve son olarak Manchester City takımlarının formasını terletti. 34 yaşındaki tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

StarGazetesi

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