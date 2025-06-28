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Spor

Süper Lig'de yılın transferi İrfan Can Kahveci! Ezeli rakibe hayırlı uğurlu olsun

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Jose Mourinho ile devam kararının alınması sonrası geleceği merak konusu olan milli oyuncu kararını verdi. İşte İrfan Can Kahveci haberinin detayları...

Emre Sarı28 Haziran 2025 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transferi İrfan Can Kahveci! Ezeli rakibe hayırlı uğurlu olsun
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Jose Mourinho ile devam kararının alınması sonrası geleceği merak konusu olan milli oyuncu İrfan Can Kahveci için transferi bitti.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Fenerbahçe ile İrfan Can Kahveci ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Milli futbolcu, Fenerbahçe ile 3 yıl daha yola devam etme kararı aldı. 29 yaşındaki futbolcunun maaşında da ciddi bir artış yapıldı. Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'e kadar geçerli olan eski sözleşmesini de yeniledi. Ancak bu sürecin ardından da milli futbolcu istediği süreyi yine alamadı ve takımdan ayrılma kararı aldı.

TRABZONSPOR DEVREDE

Gelen haberlere göre Fenerbahçe'de mutsuz olan İrfan Can Kahveci için Trabzonspor'un devreye girdiği öğrenildi. A Milli Takım'dan arkadaşı Uğurcan Çakır'ın da İrfan'ı bordo-mavili ekibe çağırdığı gelen bilgiler arasında. Yıldız kanat oyuncusunun ise bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

7 GOLE KATKI YAPTI

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe formasıyla İrfan Can Kahveci 42 maça çıktı. Yıldız orta saha bu maçlarda 3 gol ve 4 asist ile oynadı.

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