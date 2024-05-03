Süper Lig'de yılın transferi Nacho Fernandez! Real Madrid'in yıldızı imzayı atıyor

Süper Lig'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligde devler, Real Madrid'in yıldızı Nacho Fernandez için harekete geçti.

NACHO FERNANDEZ, SÜPER LİG YOLUNDA!

Futbolculuk kariyeri boyunca Real Madrid forması giyen Nacho Fernandez'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli savunmacı, takımdan ayrılma kararı alarak, menajerine kulüp bulması için talimat verdi. İspanyol stoper için birçok dev kulüp sıraya girerken, Süper Lig'den de talip çıktı.

DEVLER SIRAYA GİRDİ

Süper Lig'in dev kulüpleri Nacho'nun menajeriyle temasa geçti. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Süper Lig ekipleri, yaz transfer sezonunda resmi adımları atacak.

CASTILLA HAMURUNDAN!

Real Madrid altyapısı Castilla'da yetişen Nacho Fernandez, yaklaşık 15 senedir eflatun beyazlı formayı terletiyor. Tecrübeli stoper bu sezon 38 maçta süre aldı. Piyasa değeri ise 4 milyon euro.

Star Gazetesi