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Spor

Süper Lig'de zirve karıştı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi tamamlandı. İşte oluşan puan durumu ve 18. haftanın programı.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 22:53 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 22:53
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Ligin 17. haftasının son maçında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-1 yendi.

Sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

 SONUÇLAR

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Trabzonspor-Göztepe: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 3-1

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'in 17. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:


TakımOGBMAYAVP
1BEŞİKTAŞ16111437191834
2FENERBAHÇE16102432211132
3GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1687130171331
4AYTEMİZ ALANYASPOR1793528141430
5GALATASARAY1693428141430
6ATAKAŞ HATAYSPOR168352320327
7TRABZONSPOR177551920-126
8İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR166462319422
9FATİH KARAGÜMRÜK165652522321
10YENİ MALATYASPOR165652122-121
11FRAPORT TAV ANTALYASPOR175661825-721
12ÇAYKUR RİZESPOR165562129-820
13GÖZTEPE164752119219
14DEMİR GRUP SİVASSPOR164751720-319
15MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK165472227-519
16GENÇLERBİRLİĞİ165471825-719
17KASIMPAŞA165471826-819
18MKE ANKARAGÜCÜ164391925-615
19YUKATEL DENİZLİSPOR163491627-1113
20HES KABLO KAYSERİSPOR163491021-1113
21BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1734101630-1413

18. HAFTANIN PROGRAMI

9 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

10 Ocak Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Kocaeli)

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Antakya Atatürk)

11 Ocak Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

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