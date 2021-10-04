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Spor

Süper Lig'de zirve karıştı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları sona erdi. Milli ara öncesi puan durumu belli olurken zirvenin sahibi Fenerbahçe oldu.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 07:50 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:50
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Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep-Altay: 4-1

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3

- Puan durumu

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv. Puan
1.FENERBAHÇE8611126619
2.TRABZONSPOR8530168818
3.BEŞİKTAŞ8521168817
4.ATAKAŞ HATAYSPOR85121661016
5.ALTAY85031513215
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR8350128414
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK84221411314
8.GALATASARAY84221312114
9.AYTEMİZ ALANYASPOR8422811-314
10.ADANA DEMİRSPOR83321412212
11.YUKATEL KAYSERİSPOR8323109111
12.GAZİANTEP83231011-111
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR823311929
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR8224812-48
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR8206810-26
16.KASIMPAŞA8134812-46
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR8206716-96
18.GÖZTEPE8125712-55
19.GZT GİRESUNSPOR812539-65
20.ÇAYKUR RİZESPOR8017619-131

- 9. hafta

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Ekim Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

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