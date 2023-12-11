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Spor

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı

Galatasaray ve Fenerbahçe 40 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alsa da sarı lacivertli ekip averaj avantajını sürdürüyor. İki takım arasındaki ezeli rekabette 24 Aralık günü oynanacak derbinin belirleyici olacağı düşünülüyor.

Sabah11 Aralık 2023 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı
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Süper Lig'de 40 puanlı Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor...

Sarı-kırmızılılar kazanıp koltuğu alıyor ama bir gün gerisinden gelen sarı-lacivertliler, galip gelip zirveye çıkıyor. Bu durum 24 Aralık'ta iki takım arasında oynanacak derbiyi daha bir özel ve anlamlı kılıyor...

İkinci yarıya kadar iki takımın önünde Avrupa, lig ve kupadaki maçların yarışı nasıl etkileyeceği de merak konusu.

Ezeli rakiplerin 24 Aralık'ta ligde, 29 Aralık'ta da Süper Kupa'da oynayacakları iki maçın futbolseverlere büyük heyecan yaşatacağına ise garanti gözüyle bakılıyor.

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