Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı

Süper Lig'de 40 puanlı Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor...

Sarı-kırmızılılar kazanıp koltuğu alıyor ama bir gün gerisinden gelen sarı-lacivertliler, galip gelip zirveye çıkıyor. Bu durum 24 Aralık'ta iki takım arasında oynanacak derbiyi daha bir özel ve anlamlı kılıyor...

İkinci yarıya kadar iki takımın önünde Avrupa, lig ve kupadaki maçların yarışı nasıl etkileyeceği de merak konusu.

Ezeli rakiplerin 24 Aralık'ta ligde, 29 Aralık'ta da Süper Kupa'da oynayacakları iki maçın futbolseverlere büyük heyecan yaşatacağına ise garanti gözüyle bakılıyor.