  Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu ve sonuçlar...
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu ve sonuçlar...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı. 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara aldı. İşte güncel puan durumu ve üç büyük takımın kalan fikstürleri...

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 22:08
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı. 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara aldı.

Bu sonuçla beraber sarı-kırmızılılar ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

İşte güncel puan durumu ve üç büyük takımın kalan fikstürleri...

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Galatasaray: 68

2- Fenerbahçe: 66

3- Trabzonspor: 64

4- Beşiktaş: 55

5- Başakşehir: 47

6- Göztepe: 47

7- Samsunspor: 36 (1 maçı eksik)

8- Kocaelispor: 35

9- Konyaspor: 34

10- Gaziantep FK: 34 (1 maçı eksik)

11- Alanyaspor: 33

12- Rizespor: 33 (1 maçı eksik)

13- Antalyaspor: 28

14- Kasımpaşa: 28

15- Gençlerbirliği: 25

16- Kayserispor: 23

17- Eyüpspor: 22 (1 maçı eksik)

18- Karagümrük: 20

KRİTİK VİRAJ

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;

- Gençlerbirliği (Deplasman)

- Fenerbahçe

- Samsunspor (Deplasman)

- Antalyaspor

- Kasımpaşa (Deplasman)

Fenerbahçe'nin kalan haftalardaki fikstürü ise şu şekilde;

- Rizespor

- Galatasaray (Deplasman)

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Eyüpspor

Trabzonspor'un kalan fikstürü ise şu şekilde;

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Göztepe

- Beşiktaş (Deplasman)

- Gençlerbirliği

