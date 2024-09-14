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Spor

Süper Lig'deki 103.randevu

Süper Lig'de 5.hafta dev derbiye sahne olacak. Teknik adam değişikliğine giderek koltuğu Şenol Güneş'e emanet eden Trabzonspor, 15 Eylül Pazar günü kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım arasında bugüne dek Süper Lig'de oynanan 102 karşılaşmanın 37'sinde Trabzonspor gülen taraf olurken, 38 maçta Beşiktaş galibiyeti elde eden taraf oldu. 27 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İşte ezeli rekabetin detayları...

DHA14 Eylül 2024 Cumartesi 14:50 - Güncelleme:
Süper Lig'deki 103.randevu
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Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın Trabzon'da yapacakları maçla 103'ncü kez karşı karşıya gelecek. 50 yıllık rekabette 139 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'de ise 102 kez birbirine rakip oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım 50 yıllık rekabette 139 kez, Süper Lig'de ise 102 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 49'unu Trabzonspor, 56'sını ise Beşiktaş kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 151 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar ise 192 gol kaydetti.

SÜPER LİGDE 103'NCÜ RANDEVU

İki ekip, Süper Lig'de yarın 103'üncü kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü söz konusu. 102 maçta Trabzonspor'un 37, Beşiktaş'ın ise 38 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 117 gole karşı Beşiktaş 144 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası'nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 4, Beşiktaş'ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor'un 2, Beşiktaş'ın 1 galibiyeti bulunuyor.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı sahasında ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor.

İki takım Trabzon'da 49 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. 2023-24 sezonu ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı. Aynı dönem iki takım arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un başında Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Beşiktaş'ın başında ise Şenol Güneş bulunuyordu. Sonraki süreçte her iki takım da teknik direktör değişikliğine giderek hocaları ile yollarını ayırmış bordo-mavili takımın başına ise Abdullah Avcı getirilmişti. 2024-25 sezonuna da Avcı ile başlayan Trabzonspor tecrübeli teknik adamla ligin 2'nci haftasında oynanan Eyüpspor maçı sonrası yolları ayırarak Şenol Güneş'le anlaşma sağladı.

Öte yandan iki takım en son 2023-24 Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş müsabakayı 3-2 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yarın saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak.

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