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Spor

Süper Lig'deki 3 Polonyalı, milli takıma çağrıldı

Polonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, kadroya Sebastian Szymanski, Przemyslaw Frankowski ve Krzysztof Piatek'i de davet etti.

AA14 Mart 2025 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Süper Lig'deki 3 Polonyalı, milli takıma çağrıldı
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Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde bu ay oynayacağı ilk 2 maçının kadrosu duyuruldu.

Polonya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Polonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, 21 Mart'taki Litvanya ve 24 Mart'taki Malta maçlarının kadrosunu belirledi.

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'in orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'in forvet oyuncusu Krzysztof Piatek de Polonya Milli Futbol Takımı kadrosunda yer aldı.

  • Sebastian Szymanski
  • Przemyslaw Frankowski
  • piatek

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