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Spor

Süper Lig'den La Liga'ya bir yolcu daha! 5 milyon euroya transfer oluyor

Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu, İspanyol ekibi Las Palmas'a imza atmaya hazırlanıyor.

12 Mart 2024 Salı 00:20 - Güncelleme:
Süper Lig'den La Liga'ya bir yolcu daha! 5 milyon euroya transfer oluyor
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İspanyol ekibi Las Palmas, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; LaLiga ekiplerinden Las Palmas, gelecek sezonun transfer planlaması doğrultusunda Rizespor'da forma giyen stoper Emirhan Topçu'yu gündemine aldı.

Haberde, İspanyol ekibinin 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu ve sözleşme süresinin 4 yıl olduğu belirtildi.

5 MİLYON EURO

Öte yandan haberde, Las Palmas'ın bu transfer için Çaykur Rizespor'a 5 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapmasının planlandığı belirtilirken, transferin henüz sonuçlanmadığına yer verildi.

Bu sezon Rizespor formasıyla 26 resmi maça çıkan Emirhan, bu maçlarda 2 asistlik performans gösterdi.

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