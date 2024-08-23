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Spor

Süper Lig'den Ligue 1'e transfer! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig takımlarından Alanyaspor, Ümit Akdağ'ın sezon sonuna kadar Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı.

23 Ağustos 2024 Cuma 20:59 - Güncelleme:
Süper Lig'den Ligue 1'e transfer! Resmen açıklandı
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Alanyaspor, Ümit Akdağ'ın ayrılığını duyurdu.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada Ümit Akdağ'ın kiralık transferi için Toulouse'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Alanyaspor'un açıklamasında, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın geçici transferi konusunda Fransa ekibi Toulouse ile anlaşma sağlanmıştır. Ümit Akdağ'a yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

TOULOUSE DA TRANSFERİ DUYURDU

Ligue 1 ekibi Toulouse yaptığı açıklamada Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Açıklamada, "Ümit Akdağ, kiralık olarak Toulouse'a katılıyor. Toulouse, 2024 yaz Transfer döneminin dördüncü transferi olarak Ümit Akdağ'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı.

ÜMİT AKDAĞ'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Romanya'da başlayan Ümit Akdağ, sonrasında Chelsea altyapısında oynadı.

2021'de Alanyaspor'un altyapısında transfer olan genç futbolcu, Göztepe'de kiralık olarak forma giydi.

20 yaşındaki stoper, kariyeri boyunca 66 maçta süre alırken 4 gol kaydetti.

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