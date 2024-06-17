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Spor

Süper Lig'den Serie A'ya transfer! Hatayspor'a dev bonservis

Trendol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Fisayo Dele-Bashiru, İtalya Serie A yolcusu. Hatayspor, Dele-Bashiru için Lazio'dan gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etti. İşte detaylar...

17 Haziran 2024 Pazartesi 15:47 - Güncelleme:
Süper Lig'den Serie A'ya transfer! Hatayspor'a dev bonservis
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Lazio, Süper Lig'de küme kalmayı başaran Hatayspor'un yıldızı Fisayo Dele-Bashiru'nun transferinde sona geldi.

7 MİLYONLUK TEKLİF

Lazio, 23 yaşındaki İngiliz asıllı Nijeryalı 10 numara için Hatayspor'a bonuslarla birlikte 7 milyon euroluk teklif yaptı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Hatayspor, Fisayo Dele-Bashiru için Lazio'dan gelen teklifi kabul etti.

BONSERVİSSİZ GELMİŞTİ

Sheffield Wednesday'dan 2023 yılının Temmuz ayında Hatayspor'a bonservissiz transfer olan Fisayo Dele-Bashiru, Lazio ile sözleşme görüşmelerinde büyük oranda anlaştı. Nijeryalı futbolcu kısa bir süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

Fisayo Dele-Bashiru, Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda ise Hatayspor'a 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

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