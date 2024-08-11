Mourinho, 20. dakikada itirazdan sarı gördü. Allan Saint-Maximin, ilk lig maçında ilk asistini yaptı. En-Nesyri, 76'da oyuna girerek ilk lig maçına çıktı.

Sarı-Lacivertliler, hızlı başlamak istediği karşılaşmanın ilk yarısında golü bulsa da oyun anlamında çok etkili değildi. Saint-Maximin'in sol kanattaki performansı hücumda belirleyici rol oynadı. Adana Demirspor'u kapatan Kanarya, 34'te Dzeko ile öne geçti. Fenerbahçe, devre arasına girildiğinde 0.46'lık gol beklentisi yakalamıştı. Adana temsilcisi ise 0.03. İkinci yarıda zaman zaman topu rakibine bırakan Mourinho'nun öğrencileri, galip gelse de kadro kalitesine göre zayıf bir oyun oynadı. Fred'in yokluğu takımı etkilediği belli fakat geçen sezon Brezilyalı yıldızın olmadığı maçlarda bu kadar kötü oyun oynamıyordu. Sarı-Lacivertliler, müthiş bir performans sergilemese de taraftarını 1-0'lık galibiyetle mutlu bir şekilde stadyumdan uğurladı. Kanarya'da şimdi gözler salı günü oynanacak Lille maçına çevrildi.

JOSE'DEN 3 DEĞIŞIKLIK

Jpse Mourinho, son olarak Lille ile oynanan maçın ilk 11'inde 3 oyuncuyu değiştirdi. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine Djiku'ya görev veren Portekizli, sağ bek bölgesinde ise Mert Müldür'ü keserek Osayi'yi sahaya sürdü. Orta sahada ise taraftarın yoğun eleştirisini alan Rade Krunic kulübede başladı, İrfan Can Kahveci 11'e yazıldı.