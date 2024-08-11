İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2024 Pazar / 6 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'e 3 puanla başladı! Jose Mourinho Kadıköy'deki ilk sınavı geçti
Spor

Süper Lig'e 3 puanla başladı! Jose Mourinho Kadıköy'deki ilk sınavı geçti

Dün akşam Fenerbahçe'nin başında ilk Süper Lig maçına çıkan Portekizli teknik adam Jose Mourinho sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golü ile mağlup etti. İşte detaylar...

Akşam11 Ağustos 2024 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Süper Lig'e 3 puanla başladı! Jose Mourinho Kadıköy'deki ilk sınavı geçti
ABONE OL

Mourinho, 20. dakikada itirazdan sarı gördü. Allan Saint-Maximin, ilk lig maçında ilk asistini yaptı. En-Nesyri, 76'da oyuna girerek ilk lig maçına çıktı.

Sarı-Lacivertliler, hızlı başlamak istediği karşılaşmanın ilk yarısında golü bulsa da oyun anlamında çok etkili değildi. Saint-Maximin'in sol kanattaki performansı hücumda belirleyici rol oynadı. Adana Demirspor'u kapatan Kanarya, 34'te Dzeko ile öne geçti. Fenerbahçe, devre arasına girildiğinde 0.46'lık gol beklentisi yakalamıştı. Adana temsilcisi ise 0.03. İkinci yarıda zaman zaman topu rakibine bırakan Mourinho'nun öğrencileri, galip gelse de kadro kalitesine göre zayıf bir oyun oynadı. Fred'in yokluğu takımı etkilediği belli fakat geçen sezon Brezilyalı yıldızın olmadığı maçlarda bu kadar kötü oyun oynamıyordu. Sarı-Lacivertliler, müthiş bir performans sergilemese de taraftarını 1-0'lık galibiyetle mutlu bir şekilde stadyumdan uğurladı. Kanarya'da şimdi gözler salı günü oynanacak Lille maçına çevrildi.

JOSE'DEN 3 DEĞIŞIKLIK

Jpse Mourinho, son olarak Lille ile oynanan maçın ilk 11'inde 3 oyuncuyu değiştirdi. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine Djiku'ya görev veren Portekizli, sağ bek bölgesinde ise Mert Müldür'ü keserek Osayi'yi sahaya sürdü. Orta sahada ise taraftarın yoğun eleştirisini alan Rade Krunic kulübede başladı, İrfan Can Kahveci 11'e yazıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.