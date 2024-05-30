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  • Süper Lig'e çıkan son bileti Bodrum aldı! 2 kırmızı kart, 4 gol, nefes kesen final...
Spor

Süper Lig'e çıkan son bileti Bodrum aldı! 2 kırmızı kart, 4 gol, nefes kesen final...

Trendyol 1. Lig'in Play-off final müsabakasında Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 3-1'lik skorla Bodrum FK kazandı ve Süper Lig biletini aldı.

30 Mayıs 2024 Perşembe 22:51 - Güncelleme:
Süper Lig'e çıkan son bileti Bodrum aldı! 2 kırmızı kart, 4 gol, nefes kesen final...
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Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu.

1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Bodrum FK'ye Süper Ligi'i getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 94. dakikada Celutska ve 103. dakikada Tunahan Akpınar attı. Sakaryaspor'un tek golü 72. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.

Sakaryaspor'da 45. dakikada Rajko Rotman, kırmızı kart gördü. Bodrum FK'da ise Tunahan Akpınar 105. dakikada ikinci sarıdan takımını 10 kişi bıraktı.

İLK KEZ SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, bu sonuçla ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Ege temsilcisi, geçtiğimiz sezon da final oynamış ancak Pendikspor'a elenerek Süper Lig'i kaçırmıştı.

Daha önce Eyüpspor ve Göztepe Süper Lig'e yükselmişlerdi.

YABANCI MADDELER SONRASI OYUN DURDU

Mücadele henüz 2. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle durdu. Yaklaşık iki dakika duran oyun, sahanın temizlenmesinin ardından yeniden devam etti.

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükselmişti. Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bırakmıştı.

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti. 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı.

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