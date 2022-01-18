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Spor

Süper Lig'e kar engeli: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'nın evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maçın kar yağışı nedeniyle ikinci yarısı oynanamadı. Karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

18 Ocak 2022 Salı 18:33 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 18:48
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle 2. yarı başlamadan tatil edildi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın devre arasında hakem Ümit Öztürk, sahada incelemelerde bulundu.

Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları, hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.

Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.

Bu arada, her iki kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin yarın saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.

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